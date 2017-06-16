На видеохостинге YouTube выложен ролик, посвященный роботу-гуманоиду, разработанному в NASA. Предполагается, что он будет использован при колонизации Марса.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как робот шагает по площадке, которая имитирует труднопроходимую местность. В комментарии к видеозаписи указано, что гуманоид имеет около 200 датчиков на голове, плечах, животе и ногах.

Дата первого пилотируемого полета на Марс пока официально не названа. Ранее «Аргументы недели» писали, что это может произойти в 2027-2030 годах. С соответствующим заявлением на научной конференции в Соединенных Штатах выступил представитель NASA Грег Уильямс.