В Котельничском районе Кировской области видеокамеры засняли привидение?

Вчера в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, которое было снято видеокамерой, установленной у магазина «Стрелец» в поселке Ленинская Искра Котельнического района Кировской области.

На нем отчетливо видно некий круглый белый объект, который двигается и шевелит конечностями. То, что это не человек, сомнений нет.

Под видео в комментариях высказываются различные версии, что было заснято вчера камерой видеонаблюдения. Кто-то считает, что это привидение, кто-то высказывает версию, что это пакет или паук, возможно, какое-либо другое насекомое, которое село на стекло видеокамеры.

В комментариях разместившая видео местная жительница пишет, что во время появления приведения на мониторе видеонаблюдения специально выходила на крыльцо магазина, но никого и ничего не увидела.

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