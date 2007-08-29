Из жизни призраков и привидений

Русское поверье гласит, что 24 августа, в День поминовения святого мученика архидьякона Евпла ночью на могилах ходят привидения, слышны вой и свист… И бегает белый конь. Вообще-то август – месяц призраков и привидений у многих народов мира. Вы не верите в привидения? Совершенно напрасно: они были, есть и будут. Равно как и призраки, потому что даже ученые, имеющие и звания, и регалии, могут доходчиво объяснить появление из ниоткуда как бы размытых и мерцающих очертаний человеческого тела или того, что от него осталось. Можете колоть себя иглой до посинения, читать заклинания, тереть глаза, ваши эмоции «пришельцев в простынях» не трогают, они существуют сами по себе. Говорят, что все привидения тесно общаются между собой. А что им еще остается делать?

Юрий Гагарин стал привидением

ОКАЗЫВАЕТСЯ, человечество давно и упорно пишет оду привидениям, правда, называется этот труд весьма прозаически – Международный справочник привидений. Вот недавно, к слову, в этот справочник попал… город Сочи. И случилось это сразу же после того, как Сочи стал столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. А помог ему в этом некий сэр Барни. Именно этот предприимчивый британец выпустил в свет новый путеводитель Джеймса Барни. В нем собраны данные об отелях различных стран мира, где можно столкнуться с привидениями. В этот список попали и сочинские объекты (главы из путеводителя войдут в Международный справочник по привидениям. – «АН»).

– В путеводитель Барни внесена информация о санатории «Зеленая роща» и гостинице «Родина», – поведал «Аргументам неделi» специалист по жизнедеятельности призраков и привидений (так он отрекомендовался) Владимир Волков. – Дело в том, что один из корпусов санатория «Зеленая роща» расположен на знаменитой даче Иосифа Сталина. И всем желающим предлагают провести ночь в спальне генералиссимуса рядом с его восковой фигурой. Говорят, призрак Сталина в белом кителе иногда появляется в бильярдной комнате…

А в коттедже близ гостиницы «Родина» провел свой отпуск после легендарного полета космонавт Юрий Гагарин. Ходит легенда, что именно тут он получил свой знаменитый шрам над бровью после неудачного прыжка (на пари) в клумбу с розами со второго этажа. Как сообщает путеводитель, в летние ночи первого космонавта планеты можно увидеть в ослепительно-белой рубашке на открытой террасе. Он с грустью смотрит в звездное небо.

Клише призрака

– ПРИВИДЕНИЯ чаще всего выходят из старых зеркал дворцов, замков, заброшенных домов, – считает В. Волков. – Египетские пирамиды, старые акведуки, туннели, вековые дубы способны накапливать и аккумулировать в себе время. Привидение – оно же оборотень, оно же фамилиар, и оно же – вампир. Все эти суще­ства вполне реальны и являются близкими родственниками.

Что же происходит при появлении привидения?

– Обычно его появление сопровождают некие звуки, такой жуткий низкий гул или же глухие шумы, постукивания и завывания, – свидетельствует Владимир Волков, – потом явственно понижается температура воздуха, ощущается неприятный запах серы. Происходит сбой в работе электричества и еще очень беспокойно начинают вести себя домашние животные.

Что могут призраки-привидения?

– Они любят оставлять следы – обычно отпечатки рук или ног, рисунки и надписи на предметах. Иногда могут нападать на людей и наносить физические повреждения, – продолжает свой рассказ В. Волков. – Могут материализоваться-дематериализоваться, то есть появляться «ниоткуда» и исчезать на глазах, растворяясь в воздухе. Привидения легко проходят через стену. Любят левитировать и общаться. Многие привидения пытаются предрекать будущее своим онемевшим слушателям…

Справка «АН»

ЛЕВИТАЦИЯ – хождение по воде, по гвоздям без прикасания к ним или просто длительное пребывание в воздухе без опоры.

Призрак катается и на грузовике, и на велосипеде

АВТОМОБИЛИ-призраки тоже присутствуют в природе. Они неожиданно появляются на дороге, несясь на большой скорости. Некоторые из них едут без шофера. Водители, встречаясь с ними, пытаются увернуться. Иногда это приводит к столкновению с другими машинами, что заканчивается трагически. Автомобили-призраки появляются именно на том месте, где случилась авария.

В ночь на 15 июня 1934 г. молодой мужчина, ведя машину в районе Северного Кенсингтона в Лондоне, неожиданно увидел, что ему навстречу несется автобус. Молодой человек успел свернуть, но столкнулся с другой машиной и погиб. Этот автобус был предположительно автобусом-призраком. Он появлялся на этом месте еще несколько лет. Было очень много аварий. А вот в графстве Кент появляется грузовик-призрак. Он заставляет водителей сворачивать с дороги. В 1960 г. микроавтобус, пытаясь избежать столкновения с грузовиком-призраком, все-таки перевернулся, но водитель, как ни странно, остался жив.

Российские водители рассказывают, что тоже сталкиваются с автомобилями-призраками. И даже с призраками на велосипедах! Некоторые из них даже слышат звук бьющегося стекла и скрежет металла. И у нас таких мест, оказывается, навалом: есть такое местечко вблизи Яхромы и у деревни Деденево на Дмитровском шоссе. Что-то неладное творится у населенных пунктов Кощеево и Могильцы. На Волгоградском шоссе, которое тянется вплоть до Челябинска, странности часто происходят на 28-м, 32-м и 40-м км. Нижегородское шоссе очень опасно на 15-м и 24-м км. У Каширского шоссе есть «гибельный» 59-й км, на Рижской трассе – 38-й, а на Симферопольской – 39-й. Все эти смертельные точки совпадают с так называемыми геопатогенными зонами – местами, которые имеют славу «проклятых», или «гиблых».

Мокрое привидение в Хитроу

ЛЕГЕНДЫ о путешественниках-призраках встречаются в фольклоре всего мира. И в Британии, и в России путешественники-призраки упоминаются еще в хрониках XVII века.

Одна из самых занятных историй – о джентльмене в черном, который начиная с 1948 г. и до сих пор пугает авиапассажиров в международном аэропорту Хитроу. Пятьдесят девять лет назад при заходе на посадку разбился самолет «Дакота» бельгийской авиакомпании «Сабена». Погибли 22 пассажира. Спасатели уже начали разбирать обломки, когда из-под них неожиданно появился мужчина весь в черном, который произнес: «Простите, вы не находили мой портфель?» С этого времени призрак с портфелем постоянно появляется в Хитроу.

Другие привидения Хитроу – это множество невидимых существ, которые иногда воруют багаж у авиапассажиров… И есть «привидение в чесучовой паре», которое обитает в апартаментах для особо важных персон.

Говорят, в последнее время в Хитроу часто видят призрак беглого олигарха Бориса Березовского. Бледный и взмокший от пота (или от страха?) олигарх опять бегает – но теперь от табло к табло… И никак не может понять – куда ему лететь?

К чему бы это?

Римский паровоз под Балаклавой

– ЖЕЛЕЗНЫЕ дороги – это ускорители времени, своего рода синхрофазотроны, где вместо атомных частиц ускоряется перемещение живых существ, – считает доктор технических наук Игорь Острецов. – Поезда ускоряют наше биологическое время. Железная дорога опасна своими пространственно-временными аномалиями.

Говорят, что существует хрональное поле планеты. Сверхдлинные туннели и сверхвысокие башни могут менять движение времени подобно тому, как плотины и каналы меняют течения рек.

Итак, история. В 1911 г. в Италии произошло жуткое землетрясение. Трещины и провалы возникли не только в земле, но и в хрональном поле. Видимо, именно блуждающая хрональная дыра и привела к появлению знаменитого поезда-призрака, который из трехмерного пространства «переехал» в четырехмерное. Поезд, выпав из обычного векторного времени, стал свободно перемещаться из настоящего в прошлое, из прошлого в будущее.

Полистаем прессу. Вот в газете «Слава Севастополя» от 12 августа 1992 г. пишут: «Поезд-призрак на дорогах Украины (заголовок). 1911 год. С вокзала в Риме вышел прогулочный поезд с большим числом пассажиров. Поезд приближался к туннелю, как вдруг все вокруг покрылось молочно-белым туманом. Поезд вошел в туннель и исчез. После этого происше­ствия туннель заложили камнями… И наверное, о том случае забыли бы, если бы призрак не появился на переезде недалеко от населенного пункта Балаклава. Поезд с наглухо закрытыми шторами и пустой кабиной машиниста двигался бесшумно, но раздавил много кур». Случилось это ровно через 80 лет…

Поезд каким-то образом прошел… сквозь время? Выходит, наряду с законом сохранения вещества и энергии, существует и закон сохранения времени, до сих пор еще никем не доказанный? Прошлое никуда не исчезает, а существует реально?

Дух Распутина хулиганит на Гороховой

ОДНО из самых курьезных петербургских приведений появилось после Октября 1917 г. в Кунсткамере. По приказу императора там был выставлен скелет человека огромного роста. После Октябрьской революции некоторые экс­понаты музея, в том числе и череп гигант­ского скелета, куда-то пропали. Смотрители музея стали шепотом рассказывать, что ночами по коридорам музея бродит этот самый призрак. Он ищет свой череп! С этим приведением неоднократно сталкивались многие работники Кун­сткамеры, в том числе и директор Рудольф Итс (ныне покойный).

Однако кому-то, видимо, бродящий по ночам скелет дейст­вовал на нервы, и проблему решили довольно оригинальным способом: скелету предложили чужой череп. Призраку сей «сувенир» пришелся по вкусу, и он перестал блуждать по ночам.

Свои привидения есть в Петропавловской крепости. Души пятерых декабристов, казненных летом 1826 г., тоже ведут себя беспокойно. Очевидцы рассказывают о стонах, доносящихся с места казни, и о неясных очертаниях пяти человеческих фигур.

Еще один известный призрак Петербурга – призрак Петра Великого. По легенде, император сам выбрал то место, где будет стоять памятник. Во время одной из прогулок Павла I призрак Петра явился к нему в шляпе и плаще. Когда они подошли к Сенат­ской площади, Петр сказал: «Павел, прощай, но ты снова увидишь меня здесь».

Больше всего призраков после себя оставила эпоха Павла I. Способствовало этому, видимо, то, что император и его ближайшее окружение были склонны к мистическому истолкованию любого события. И если призрак Петра I появляется в силу какой-либо общественной необходимости, то приведение Павла I материализуется в силу личных особенностей самого мистического и непредсказуемого императора. Вот уже сколько лет в Михайловском замке бродит его дух, до сих пор не нашедший покоя.

В знаменитом доме на Гороховой обитает дух Распутина. Как утверждают обитатели дома, он не только никому не мешает, но и «следит за порядком в квартирах». И лишь иногда позволяет себе немного похулиганить.

Одним из самых жутких питерских призраков прошлого является призрак Софьи Перов­ской. Раз в год, в марте, на крутом мостике Екатерининского канала появляются размытые очертания молодой женщины с белым платочком в руке, которым она подавала сигналы бомбометателям.

Юлианна АЛЕКСАНДРОВА

Леди, отдайте резиночку Троцкому!

В ДОМЕ у добропорядочной леди Харрис (дело было в Анг­лии) как-то появилось привидение: эта бородатая фигура постоянно что-то искала в спальне. Наведя справки, леди выяснила, что прежний владелец дома носил длинную бороду и, отправляясь почивать, перехватывал ее резиновым колечком у подбородка. Леди Харрис нашла у себя такую резиночку и положила ее на трюмо. Привидение кинулось на добычу, как коршун. Больше бородатый призрак в гости не приходил.

Выходит, наши привычки переживают нас, а затем материализуются в нашем облике?

– Призрак необязательно человекообразен, – уверен Владимир Волков, – время от времени наш мир посещают и «духи» животных, от встреч с которыми приходят в неописуемый ужас их живые собратья. Существуют и так называемые элементали – демоноподобные сущности, встреча с которыми для человека очень опасна. Есть еще один, особый, тип привидений – доппельгангер (с нем. – двойник). Это наша призрачная копия, которая появляется, предвещая беду.

Кстати, привидения очень любят появляться и в музеях. В музее Льва Троцкого в Мехико с недавних пор стало появляться привидение. Напомним, Лев Троцкий нашел убежище в Мексике в 1936 г., скрываясь от преследования спецслужб Иосифа Сталина. Он был убит ледорубом агентом НКВД Рамоном Меркадером. Похоже, теперь и дух Троцкого не находит успокоения.

Жужу и лимузин Лаврентия Берии

МОСКВА испокон веков славилась своими привидениями. Сегодня в столице организованы автобусные экскурсии по многим маршрутам призраков и привидений. Вот некоторые из них: Тайны подземелья Странноприимного дома Шереметева. Колдун на Сухаревской башне. Сретенские предания. Легенды и тайны Поганого пруда. Склеп Малюты Скуратова. Загадки Дома на Набережной. Загадка дома Игумнова. Тайны московских подземелий. Легенды и тайны Новодевичьего монастыря. Легендарные Патриаршие пруды. Кровавое пятно на кремлевской башне. Призрак Ивана Грозного на колокольне Ивана Великого. Все эти экскурсии можно посетить! И узнать много интересного. Кое о чем расскажем мы сами.

В начале XX в. в Моск­ве жила некая Жужу, француженка из Бордо. Она была возлюбленной известного мецената Саввы Морозова. Однажды Жужу проезжала в карете по Кузнецкому мосту и решила купить газету у мальчишки-разносчика. Она вышла из пролетки и тут же угодила под колеса другого экипажа, погибнув на месте. Вечером того же дня в одной из подворотен околоточный обнаружил безжизненное тело разносчика. Мальчишка был задушен черным чулком Жужу. С тех пор француженка мстит журналистам и продавцам газет. На охоту Жужу выходит с черным чулком в руках. Опознать ее можно по длинному вычурному платью с множеством рюшек и изящной прическе. А вот на углу Сретенки и Даева переулка из стены одного из особняков иногда отделяется огромная черная тень. Призрак величиной с двухэтажный дом. В чекистских архивах до сих пор хранится объяснительная записка двух сотрудников, которые в 1920 г. встретились с этим призраком, начали палить в него из наганов. Совершенно бесполезно! Вместе с призраком бесследно исчез и тот, кого они конвоировали.

– Лимузин Лаврентия Берии можно видеть на Малой Никитской улице, – рассказывает знаток жизни привидений Владимир Волков. – Автомобиль неслышно катится со стороны Садового кольца к голубому особняку №28 на М. Никитской. Тут раньше проживал Лаврентий Берия. При этом отчетливо слышен звук двигателя лимузина первой половины XX века. У дома, где жил Лаврентий Павлович (нынче там располагается посольство Туниса. – «АН»), автомобиль-призрак останавливается… Слышно, как из него выходит некто, который о чем-то разговаривает с невидимым охранником.

По рассказам специалиста В. Волкова, булгаковского кота Бегемота темными и мрачными ночами можно видеть не только на Патриарших прудах. Мохнатый призрак вырисовывается дважды в месяц по нечетным числам на нечетной стороне Тверской. Он появляется из стены одного здания и уходит в стену другого. Это пока единст­венный из московских призраков, занесенный в Международный справочник привидений.

В Кремле бродит призрак Бориса Годунова. В Комендантской башне летает бледная молодая женщина с пистолетом в руке: это призрак Фанни Каплан. После покушения на Ленина ее лично расстрелял кремлевский комендант Павел Мальков.