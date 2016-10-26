Пользователи интернета во всем мире шокированы - появилась запись двух НЛО, приближающихся к Луне.

Автор ролика отметил, что съемка была произведена еще в прошлом году при помощи мощных телескопов на МКС, однако он решил обнародовать ролик только сейчас. Уточняется, что у камер на станции есть проблема - ограниченное поле обзора, вследствие чего нельзя детально рассмотреть НЛО и проследить за тем, куда они летят.

Интересно, что таинственные объекты имеют форму диска и, вероятно, довольно крупные. Ряд специалистов уверен, что это инопланетные космические корабли.