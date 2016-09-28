В Пенсильвании студент не испугался и пообщался с НЛО

Американский студент из Пенсильвании считает, что установил контакт с неопознанным летающим объектом. Вечером 18 сентября он "пообщался" с очень ярким серебристым шаром, за которым наблюдал из окна своего дома.

Парень снял его на телефон и сообщил о своей находке во Всемирную сеть MUFON.

Студент работал над своей курсовой работой, когда заметил необычное свечение во дворе. Выйдя, он увидел небольшой сферический объект, наиболее напоминающий теннисный мячик. Шарик не только издавал странное гудение, он еще к тому же и вибрировал. Как отмечает молодой человек, он обычно мыслит рационально и поэтому точно может сказать, что видел НЛО, "а не шаровую молнию, частицы пыли или насекомое".

Шар двигался очень быстро, завис на некоторое время над фонарем у дома парня и покрутился. Студент помахал ему рукой, но НЛО быстро скрылось из виду, издавая легкое гудение.

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