Юный футболист заговорил на чужом языке после травмы головы

«Я голоден!» заявил американский подросток Рубен Нсемо на незнакомом ему испанском языке. Это были первые его слова после выхода из трехдневной комы из-за удара в висок от соперника на футбольном матче.

Нсемо 16 лет, он играет вратарём в школьной футбольной команде в штате Джорджия. Несчастный случай произошел в его матче за сборную округа Гуиннетт. Парень прыгнул за мячом и случайно получил удар в голову, после чего потерял сознание и дыхание. В медцентре города Аталанты он трое суток находился на грани жизни и смерти, пока не открыл глаза. Сначала он изъяснялся только на испанском, который никогда специально не учил, однако постепенно вспомнил и английский язык.

Подобный феномен, называемый ксеноголоссия, известен медицине, хотя научного объяснения пока не имеет. В 2014 году британская газета Daily Mail рассказала о 22-летнем австралийце Бене Макмахоне, чудом выжившем в автокатастрофе и внезапно заговорившем после комы по-китайски. Позже он поступил в Шанхайский университет.

Известны случаи, когда пережившие травму головы или кому люди начинали говорить на немецком, шведском, японском, английском и даже древнеегипетском языках, а также древних диалектах. Стоит за этим шарлатанство или неизученные наукой явление, - пока вопрос.

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