Аттракционы убили четырех жителей Австралии

В детском тематическом парке в Австралии на одном из аттракционов погибли четыре человека.

Трагедия произошла в парке развлечений под названием Dreamworld, расположенном на побережье штата Квинсленд. Как сообщает сегодня агентство Ассошиэйтед Пресс, четыре человека погибли после катания на аттракционе Thunder River Rapids, который является скоростным спуском на круглых плотах по длинному каналу.

В "скорую помощь" поступило сообщение о том, что люди получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии. Когда медики прибыли на место, пострадавшие уже скончались. В настоящий момент не уточняется, что именно стало причиной чудовищного инцидента.