NASA: инопланетяне уже среди нас

Астронавт NASA Лерой Чиао заявил, что инопланетяне уже давно находятся среди землян, однако люди их не замечают.

Эксперт NASA убежден, что в настоящий момент инопланетные существа впали в анабиоз, однако позже они выйдут из этого состояния и будут жить вместе с землянами. Астронавт полагает, что это случится примерно через 200 лет, когда на Земле наступит апокалипсис.

Чиао признался, что обнаружил признаки инопланетной жизни еще на планете, а потом, отправившись в космос, удостоверился в своих догадках.

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