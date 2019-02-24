Развитие красноярского туристического кластера

Накануне Всемирного дня экскурсовода 20 февраля в конференц-зале теплохода «Гостиница Маяк» состоялись переговоры по формированию инвестиционной привлекательности и развития красноярского туристического кластера на енисейской воде. Именно такую цель поставили в 2018 году президент Союза «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев, региональные чиновники, депутаты ЗС края и общественные деятели. От Союза «ЦС ТПП» в совещании принял участие член Правления и заместитель председателя профильных комитетов по туризму и транспорту Андрей Думанский, эксперт Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ, экс-председатель комиссии по бюджету и экономической политике Молодёжного парламента Красноярского края 1 и 2 созывов (2008-2012 гг.) Алексей Колпаков и председатель Комитета Союза «ЦС ТПП» по развитию судостроения и речным пассажирским перевозкам», генеральный директор компании «Сибирь для Людей» Вера Лютницкая.

Вера Лютницкая: «Последние два года наша компания активно развивает программы экскурсионных прогулок по Енисею. В прошлом году достигнуты наиболее весомые результаты. Для этих целей не просто восстанавливается гостиница-теплоход «Маяк», но и сформирована «дебаркадерная услуга» на базе корабля. В прошлом году теплоход «Юнга» осуществлял постоянные ежедневные прогулочные рейсы. Сам «Маяк» стал плавучей пристанью, что значительно расширил инфраструктуру для путешественников (уютное место пребывания и ожидания в дождь, бары и каюты, туалеты и кассы). Мы организовали, ставшие очень популярными вечерние прогулки, с музыкальным оформлением. Саксофон и вечерний Красноярск – это особая эстетика. В этом году у нас планы шире и грандиознее. Мы сможем прокатать по речным маршрутам большее количество гостей. А также планируем начать постоянные речные прогулки по акватории Красноярского водохранилища».

Андрей Думанский: «Хочется отдать должное настойчивости и упорству предпринимателю Вере Мироновне Лютницкой. Она за прошлый речной сезон реально доказала всем, что её команда способна на маленькие чудеса. Они фактически сформировали новую культуру отдыха на Енисее. Особенно в регулярности прогулок в черте города. Приведу слова президента Союза «ЦС ТПП», сказанные на одном из совещаний на этой маяковской палубе. Рафаэль Шагеев: «Наша палата готова сопровождать Программы развития речного кластера, всех видов туризма в Красноярском крае. Действенные переговоры уже были у меня с профильными министрами Правительства края, а также обстоятельный разговор с президентом Санкт-Петербурской ТПП. Уже в ближайшее время у нас состоятся переговоры с корейскими и китайскими предпринимателями, как в Красноярске, так и в странах Азии. У нас есть понимание, как развивать данный бизнес». Сегодня в конце зимы мы закладываем новые параметры туристической инфраструктуры и активности. Надеюсь, мы расширим географию маршрутов от Енисея до Ангары».

Известный экономист, бывший депутат Кежемского районного Совета депутатов 3 и 4 созывов (2007-2015 гг.) Алексей Анатольевич Колпаков поддержал коллег и высказал ряд собственных предложений: «К сожалению, экономика отдельных и удаленных районов Красноярского края не так ярко и интенсивно развиваются. Например, мой родной Кежемский район давно проседает во многих аспектах. Но мои коллеги молодые экономисты из различных уголков Красноярского края высказывают мнение, что пора засучить рукава и начинать вкладывать средства не в инфраструктуру зарубежных стран, а продвигать новые услуги и строить привлекательные туристические объекты в регионе. Я внимательно изучу ваш опыт Вера Мироновна и донесу до своих коллег, как мы сможем в этом году вместе продвинуть туристическую привлекательность региона. А начать мы можем с малого, с просветительских задач, увеличения трафика по местным туристическим маршрутам».

В рамках формирования инвестиционной привлекательности и развития красноярского туристического кластера на енисейской воде уже с марта месяца сего года Союз «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата» проведет ряд практических заседаний, семинаров и круглых столов, а с мая активно будет участвовать в формировании расписания корпоративных, познавательных, экспедиционных и иных конференций на теплоходе-гостинице «Маяк», а также на площадках Красноярского водохранилища и всего Дивногорского кластера.

Были также обсуждены вопросы развития туристических перевозок не только по Енисею, но и на железнодорожном транспорте. В частности Вера Мироновна рассказала участникам совещания о вариантах стыковки рейсов – река Енисей, экскурсионные электрички «Краспригород», а также о принятых решениях с председателем Комитета по транспорту Союза «ЦС ТПП», заместителем начальника Красноярской железной дороги Львом Ткачевым. Уже очевидно, что будут привлекаться больше количество туроператоров на маршруты выходного дня по направлениям Красноярск-Овсянка-Дивногорск, а «Сибирь для Людей» должна организовать большее количество билетных касс и онлайн-продажи.

Отрадно, что присутствующие на встрече молодые менеджеры из команды Веры Лютницкой понимают предстоящие задачи на сезон и готовы повысить трудовую отдачу.

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