Кубань и Крым будут развивать яхтенный туризм
25 октября 2018, 21:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заключили Соглашение о развитии яхтенного туризма.
Главы парламентов двух регионов подписали документ во время круглого стола в городе Керчи, который состоялся в рамках проведения XXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА).
Главной темой двухсторонней встречи стало рассмотрение Обращения Государственного Совета Республики Крым к председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее развитие яхтенного туризма.
В частности, в проекте Обращения говорится о том, что в подготовленной Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» не уделено внимание развитию яхтинга.
Как отметил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, яхтенный туризм сегодня набирает обороты и становится доступным для среднего класса, выходя за рамки элитного отдыха. При этом Краснодарский край и Республика Крым обладают достаточным потенциалом для развития нового перспективного направления.
- Безусловно, курортные территории Краснодарского края и Крыма необходимо развивать. Поэтому совершенно своевременно наши крымские коллеги подняли вопрос о развитии яхтенного туризма. Он очень перспективен и для Краснодарского края. Сегодня мы рассмотрим его детально, перед предстоящим вынесением на 29-ю Конференцию Южно-Российской Парламентской Ассоциации, - подчеркнул Юрий Бурлачко.
Он также отметил, что соглашение это даже не начало пути, а только отправная точка. Чтобы направление развивалось эффективно, нужно, как минимум, 19 марин. «Очень продолжительный, очень ресурсоемкий процесс. И если сейчас не успеть, то можно безвозвратно опоздать», - резюмировал спикер ЗСК.
Депутат Государственный Думы Иван Демченко также положительно оценил инициативу двух регионов, заметив, что в рамках развития яхтинга внимание необходимо уделять не только строительству марин.
- Необходимо привлекать к занятиям яхтингом нашу детвору и молодежь. Необходимо учесть, что при маринах должны открываться водно-спортивные центры, - подчеркнул Иван Демченко.
По оценке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в регионе функционируют 9 объектов яхтенной инфраструктуры общей вместимостью до 600 судов. При этом большинство из них не соответствуют требованиям ГОСТа. А значительное удаление марин друг от друга не позволяет создать район интенсивного яхтинга.
Для решения задачи в генпланах прибрежных муниципальных образований Краснодарского края на участке от Анапы до Шепси определены места размещения еще 16 марин.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов также рассказал, что Стратегия социально-экономического развития Республики предусматривает развитие яхтенной инфраструктуры в Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Коктебеле, Алуште и Евпатории.
Участники круглого стола подчеркнули, что специфика яхтинга требует от его организаторов продуманного, научно обоснованного подхода, а также использования современных технологий оказания услуг. Необходимо четкое законодательство, регулирующее отношения между туристами, владельцами судов и предприятиями яхтенной инфраструктуры.
Кроме того, представители делегации Краснодарского края рассказали о практике введения в регионе курортного сбора.
По словам первого заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светланы Балаевой, за 2,5 месяца край собрал более 80 миллионов рублей, что на 17 процентов выше заявленного годового плана.
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