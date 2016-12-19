Российских туристов в Турции призывают быть крайне бдительными

Российское государственное агентство по туризму обращается к россиянам, которые находятся сейчас в Турции. Туристов просят быть максимально осторожными и без особой необходимости не покидать номера гостиниц.

Ростуризм предупреждает туристов в Турции не приближаться к местам массового скопления людей и быть осторожными на улицах турецких курортов. Предупреждение связано с убийством российского послав Анкаре. В российском ведомстве опасаются повторения теракта.

О покушении на посла Турции в России Андрея Карлова стало известно ранее 19 декабря, «АН-онлайн» сообщали об этом инциденте. После полученных ранений посол скончался.