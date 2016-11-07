Рейтинг самых популярных для интуристов городов возглавила не Москва

Самым популярным городом среди иностранных туристов оказалась не Москва, не Санкт-Петербург, даже не Сочи или Новороссийск. Они не вошли даже в первую десятку рейтинга, составленного экспертами TripAdvisor.

Лидером рейтинга оказался черноморский Адлер, интерес к которому у интуристов вырос за год в более чем полтора раза. Следующие места заняли прибалтийский Выборг, курортные Анапа и Геленджик с почти таким же ростом популярности. Неожиданным можно назвать попадание в десятку самых насыщенных зарубежными гостями городов Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Петергофа, Петрозаводска, Хабаровска и Якутска.

Согласно майскому исследованию Travel.ru, у россиян заметно отличаются представления о зарубежном отдыхе. Десятку популярнейших городов возглавила Прага, далее следуют Минск, Париж, Рига, Баку, Таллин, Рим, Барселона, Хельсинки и Лондон. Все города - столицы.

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