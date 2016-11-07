Туристический поток на Камчатку увеличился в три раза
7 ноября 2016, 11:33 [ «АН-онлайн» ]
Развитие туризма в Камчатском крае и продвижение туристического кластера «Паратунка», который входит в территорию опережающего развития «Камчатка», обсудили в Петропавловске-Камчатском участники совещания под руководством Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.
Министр отметил позитивную динамику, демонстрируемую краем в сфере туризма. Только за один 2015 год туристический поток на Камчатку увеличился более чем в 3 раза: с 59 тыс. человек в 2014 году до 184 тыс. человек в 2015 году.
Как проинформировал руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк Шхияну, в ближайших планах – выйти на поток численностью 200 и более тысяч туристов. В том числе, планируется увеличение числа иностранных гостей из США, Китая, Японии, Кореи. Развитию туризма будет способствовать введение 8-ми дневной электронной визы для иностранцев. Сейчас завершается работа по соответствующему законопроекту. С момента принятия закона потребуется около полугода для введения этого механизма. «Мы рассчитываем, что электронная виза для прибывающих иностранных граждан появится в следующем году», - сказал он.
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