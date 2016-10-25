Новогодние каникулы в Египте откладываются

Российские туроператоры хотя и готовят зимние и весенние предложения по Египту, возобновления в ближайшем будущем чартерных рейсов в Арабскую Республику ждать не приходится.

Какие только сроки открытия этого направления не назывались с момента приостановки полетов (осень 2015 года). Эксперты туриндустрии полагают, что возобновления чартеров в Египет не стоит ожидать раньше весны 2017 года, так что зимние каникулы на Красном море откладываются. И дело не столько в безопасности (египетская сторона предпринимает все усилия для этого), сколько в неготовности аэропортов Египта принять возросший сразу поток российских туристов, отмечают «Известия». Для открытия целого направления требуется время.

По крайней мере, уже четыре российские авиакомпании - «Ямал», «Икар», «Азур Эйр» и «Северный ветер» - готовы к возобновлению полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Вот только цены на путёвки в Египет в первое время будут завышены примерно на 10%, поскольку туда будут летать полные самолеты, а обратно в Россию пустые.





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