Трамп поздравил Россию с проведением ЧМ, а Францию - с победой
15 июля 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп поздравил президента Владимира Путина и всех граждан России с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Он также поздравил Францию с победой в чемпионате.
«Поздравляю сборную Франции, которая показала невероятный футбол, с победой на чемпионате мира 2018. Также поздравляю президента Путина и Россию с проведением поистине великолепного чемпионата мира, одного из лучших», - написал Дональд Трамп в своем твиттере.
В финальном матче чемпионата мира по футболу на московском стадионе «Лужники» сборная Франции одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Лучшим молодым игроком чемпионата признан французский футболист Мбаппе. Лучшим футболистом чемпионата назван хорват Модрич, сообщает RT.
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