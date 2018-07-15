Трамп поздравил Россию с проведением ЧМ, а Францию - с победой

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Владимира Путина и всех граждан России с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Он также поздравил Францию с победой в чемпионате.

«Поздравляю сборную Франции, которая показала невероятный футбол, с победой на чемпионате мира 2018. Также поздравляю президента Путина и Россию с проведением поистине великолепного чемпионата мира, одного из лучших», - написал Дональд Трамп в своем твиттере.

В финальном матче чемпионата мира по футболу на московском стадионе «Лужники» сборная Франции одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Лучшим молодым игроком чемпионата признан французский футболист Мбаппе. Лучшим футболистом чемпионата назван хорват Модрич, сообщает RT.