Бывший полузащитник сборной СССР, СНГ и России по футболу Андрей Канчельскис поделился своим мнением относительно нынешнего состояния национальной футбольной команды.

«В наше время футболисты были лучше организованы. У нас была традиционная система. Когда СССР распался, уровень футбола упал. Сегодня уровень российского футбола невысок, есть проблемы», - отметил известный спортсмен.

«Это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Мы переживаем. Все говорят об этом. В команде есть проблемы. Есть хорошие игроки, но им не нравится играть в сборной из-за проблем с тренером», - приводит мнение Андрея Канчельскиса «Советский спорт».

Андрей Канчельскис – советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный мастер спорта России. Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и России. Играл на высшем уровне девятнадцать лет – с 1988 по 2006 год.