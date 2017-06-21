Цены на билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором превышают 80 тысяч евро

Билеты на бой между Флойдом Мэйуэзером и Конором Макгрегором, который может стать самым кассовым событием в истории единоборств, доходят до 84 тысяч евро. Боксерский поединок пройдет в Лас-Вегасе 26 августа.

Местом проведения боя выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA боях.

Самый дешевый билет на бой обойдется в 2 тысячи евро.

Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) может поставить на кон боя между лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, непобежденным Флойдом Мейвезером-младшим с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором бриллиантовый пояс.

В послужном списке 40-летнего Мейуэзера теперь 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения. На счету 28-летнего Макгрегора в MMA 21 победа и 3 поражения.