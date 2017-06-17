//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

eta-prekrasnaya-zhizn

//Наши опросы:

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Спорт Бокс/MMA 13+

WBC: На кону боя Мейвезер — Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс

17 июня 2017, 06:35 [ «Аргументы Недели» ]

WBC: На кону боя Мейвезер — Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс
соцсети

Всемирный боксерский совет (WBC) может поставить на кон боя между лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, непобежденным Флойдом Мейвезером-младшим с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором бриллиантовый пояс.

По словам Маурисио Сулеймана, главы WBC, если на кон поставят бриллиантовый пояс, то сам бой таким образом получит статус титульного.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Уже объявлено, что оба спортсмена заработают по 100 миллионов долларов. Бой между двумя бойцами, которые добились славы в разных видах единоборств, может стать самым кассовым событием в истории единоборств.

Бриллиантовый пояс WBC был учрежден организацией в 2009 году и не имеет весовых категорий. Пояс украшен 598 бриллиантами, 196 изумрудами, шестью рубинами и 150 полудрагоценными камнями, кроме того, он покрыт золотом 750-й пробы. Пояс не требует защиты и вручается в качестве почетной награды победителю исторического боя, в котором встречаются два элитных боксера. Мейвезер получил пояс в 2012 году после боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Среди боксеров, завоёвывавших эту награду есть и россиянин Сергей Ковалёв.

В послужном списке 40-летнего Мейуэзера теперь 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ТА


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Происшествия

Депутат Госдумы РФ, экс-глава Саратова Олег Грищенко умер в возрасте 50 лет

Депутат Госдумы РФ, экс-глава Саратова Олег Грищенко умер в возрасте 50 лет

В ночь на субботу скончался депутат Государственной Думы РФ, бывший глава Саратова Олег Грищенко. Олегу Грищенко было 50 лет. О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.

//Политика

Владимир Путин считает, что Стоуну "достанется" за интервью с ним

Владимир Путин считает, что Стоуну "достанется" за интервью с ним

Российский президент выразил уверенность в том, что Оливер Стоун подвергнется резкой критике за интервью, которое он взял у политика и смонтировал его в документальный фильм, который показали на телеканале Showtime.

//Общество

После звонка Путину женщина из Ставрополья получила денежный перевод

После звонка Путину женщина из Ставрополья получила денежный перевод

Вопрос возмущенного президента Владимира Путина «Где деньги?!» относился как раз к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. Жительница края не получила компенсацию после наводнения.
sungrado

//Общество

Жители более 460 московских пятиэтажек проголосовали против реновации

Жители более 460 московских пятиэтажек проголосовали против реновации

Жители 466 московских домов решили выйти из программы реновации. Такие данные по состоянию на 15 июня привел руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

//Бокс/MMA

Президент США похвастался «мощными соцсетями»

Президент США похвастался «мощными соцсетями»

Как написал глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter, его страницы в социальных сетях являются эффективными средствами распространения правдивой информации, потому что их читают около 100 млн человек.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Бокс/MMA

WBC: На кону боя Мейвезер — Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс

WBC: На кону боя Мейвезер — Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс

WBC может поставить на кон боя между лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, непобежденным Флойдом Мейвезером-младшим с бойцом UFC ирландцем Конором Макгрегором бриллиантовый пояс.

//Бокс/MMA

Ковалев и Уорд взвесились перед боев-реваншем в Лас-Вегасе

Ковалев и Уорд взвесились перед боев-реваншем в Лас-Вегасе

Ковалев и Уорд будут биться за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

//Новости ADWILE

//Шоу-бизнес

Милое фото Галкина и Пугачевой с детьми на пляже бьет все рекорды

Милое фото Галкина и Пугачевой с детьми на пляже бьет все рекорды

Юморист Максим Галкин завел Instagram и постоянно выкладывает фотографии любимой семье - детей-близнецов Гарри и Лизы и супруги Аллы Пугачевой. Они не ведут затворнический образ жизни.

//Шоу-бизнес

Кэти Перри набрала первой в "Твиттере" 100 миллионов подписчиков

Кэти Перри набрала первой в "Твиттере" 100 миллионов подписчиков

Известная американская поп-певица Кэти Перри стала рекордсменом, набрав первой в мире в "Твиттере" 100 миллионов подписчиков. "Сегодня мы свидетели истории", — говорится в сообщении администраторов соцсети.
sungrado

//Новости партнеров

//Бокс/MMA

Федор Емельяненко настроен завершить бой с Митрионом досрочно

Федор Емельяненко настроен завершить бой с Митрионом досрочно

Федор Емельяненко решительно настроен в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится 24 июня в рамках промоушена Bellator в Нью-Йорке, и намерен нокаутировать соперника.

//Шоу-бизнес

Актриса Мария Голубкина собралась замуж

Актриса Мария Голубкина собралась замуж

Популярная актриса и телеведущая Мария Голубкина в эфире передачи "Секрет на миллион", которая выйдет в эфир в эти выходные действительно собирается под венец. Имя избранника Голубкина не озвучила.

//Шоу-бизнес

Cудмедэксперты назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер

Cудмедэксперты назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер

Cудмедэксперты назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер - временная остановка дыхания во сне - синдром обстуктивного апноэ - и "другие неустановленные факторы".

//В мире

Путин убежден: США никогда не раскроют данные о крушении MH17

Путин убежден: США никогда не раскроют данные о крушении MH17

Владимир Путин убежден, что США никогда не раскроют информацию, противоречащую версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу малайзийского пассажирского самолета Boeing на Украине.

//Бокс/MMA

Видео тяжелейшего нокаута в исполнении Харитонова набирает популярность в Сети

Видео тяжелейшего нокаута в исполнении Харитонова набирает популярность в Сети

Боец ММА из России, 36-летний Сергей Харитонов на первой минуте боя отправил в тяжелейший нокаут камерунца Рамо Тьерри Сокуджу в китайском Харбине в рамках бойцовского шоу M-1 Challenge 80.

//В мире

Опубликованная финансовая декларация Трампа за 2016 год занимает 98 страниц

Опубликованная финансовая декларация Трампа за 2016 год занимает 98 страниц

Опубликована финансовая декларация президента США Дональда Трампа за 2016 год. Отчет доходов и расходов Трампа опубликовало в пятницу, 16 июня. Объем декларации Трампа - 98 страниц.

//В мире

Трамп пришел в ярость из-за расследования обстоятельств увольнения экс-главы ФБР

Трамп пришел в ярость из-за расследования обстоятельств увольнения экс-главы ФБР

По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп пришел в ярость, когда увидел по телевидению сюжет о расследовании обстоятельств увольнения им главы ФБР Джеймса Коми, которое ведет в отношении него спецпрокурор Роберт Мюллер. По сведениям источника агентства Associated Press (AP), глава государства сильно разозлился и стал кричать. Накануне утром Трамп на своей странице в Twitter сравнил ситуацию с расследованием с охотой на ведьм и возложил ответственность за это разбирательство на человека, имя которого он не назвал, и который, по словам президента, ранее советовал ему уволить Коми. Ранее Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР в трусости.

//В мире

Пентагон подтвердил информацию о пострадавшем командире эсминца

Пентагон подтвердил информацию о пострадавшем командире эсминца

Минобороны США подтвердило информацию о столкновении у берегов Японии эсминца своих ВМС «Фицджеральд» (Fitzgerald) и филиппинского судна - контейнеровоза и госпитализации командира военного корабля.

//Общество

Путин: США полностью не осознают ядерной мощи России

Путин: США полностью не осознают ядерной мощи России

Владимир Путин считает, что США до конца не осознают ядерную мощь России. Путин заявил: "Сегодня, как я считаю, все убедились, что Россия не только способна ответить на вызов, но без сомнения, сделает это".

//В мире

Эсминец ВМС США столкнулся с судном в Японском море, пропали 7 моряков

Эсминец ВМС США столкнулся с судном в Японском море, пропали 7 моряков

Эсминец ВМС США «Фицджеральд» в ночь на субботу столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин, в Японском море. На данный момент известно о семи пропавших военных моряках.

//В мире

В Киеве арестован подозреваемый в организации убийства Дениса Вороненкова

В Киеве арестован подозреваемый в организации убийства Дениса Вороненкова

В Киеве арестован 36-летний житель Днепропетровской области Ярослав Тарасенко, подозреваемый в причастности к убийству Дениса Вороненкова. Экс-депутат 23 марта был застрелен в центре столицы Украины.

//Политика

Президент РФ рассказал об отказе Соединенных Штатов от соглашения по Сирии

Президент РФ рассказал об отказе Соединенных Штатов от соглашения по Сирии

Глава российского государства Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну об отказе Соединенных Штатов от соглашения по Сирии во времена президентства Барака Обамы.

//Футбол

Тульский "Арсенал" зовет Криштиану Роналду на чай и пряники

Тульский "Арсенал" зовет Криштиану Роналду на чай и пряники

ФК "Арсенал" из Тулы предложил игроку мадридского "Реала" и лучшему футболисту за всю историю национальной сборной Португалии Криштиану Роналду чай, пряники и игрушки за переход в российскую команду.

//Наука

Американские ученые доказали наличие близнеца у Солнца

Американские ученые доказали наличие близнеца у Солнца

К своим выводам специалисты из Соединенных Штатов пришли, проведя эксперимент с использованием компьютерной модели. Ученые предположили, что Солнце и его двойник зародились в одно и то же время.

//Общество

Путин исключил возможность выдачи Сноудена

Путин исключил возможность выдачи Сноудена

В феврале текущего года американские СМИ сообщили о том, что Россия может «подарить» Эдварда Сноудена вступившему в должность президента США Дональду Трампу. Адвокат Сноудена эту информацию опроверг.

//Общество

Патриарх Кирилл не заметил сращивания церкви и государства в России

Патриарх Кирилл не заметил сращивания церкви и государства в России

Патриарх Кирилл прокомментировал тезис о том, что в России произошло сращивание церкви и государства. Выступая на конференции в храме Христа Спасителя, глава РПЦ подверг это утверждение сомнению.

//Происшествия

Под Волгоградом молодая пара погибла из-за секса в автомобиле

Под Волгоградом молодая пара погибла из-за секса в автомобиле

Влюбленная пара уехала отдыхать на пруд неподалеку от рабочего поселка Елань вблизи Волгограда на автомобиле «Нива» и не вернулись. 12 июня из родственники заявили об исчезновении молодых людей.

//Политика

Захарова прокомментировала решение Трампа отменить сделку с Гаваной

Захарова прокомментировала решение Трампа отменить сделку с Гаваной

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение президента США по Кубе лишний раз доказывает, что единственным предсказуемым качеством внешней политики Белого дома является ее полная непредсказуемость.

//В мире

«ВКонтакте» закрыла свой украинский офис

«ВКонтакте» закрыла свой украинский офис

Напомним, в середине мая на Украине был заблокирован ряд российских сайтов, в том числе «ВКонтакте». Запрет интернет-ресурсов в Киеве объяснили тем, что они якобы являются инструментами «гибридной войны».

//Общество

Жители 500 домов просят включить их в программу реновации

Жители 500 домов просят включить их в программу реновации

Сергей Собянин сообщил, что жильцы по меньшей мере около 500 домов провели общедомовые собрания собственников и приняли решение войти в программу реновации. Соответствующие документы они уже передали в мэрию.

//Происшествия

Поезд врезался в трактор в Пензенской области, погиб тракторист

Поезд врезался в трактор в Пензенской области, погиб тракторист

Днем 16 июня в Пензенской области произошло ДТП. Столкнулись трактор «МТЗ-80» и пассажирский поезд «Воркута-Новороссийск». В столкновении погиб 42-летний мужчина, сидевший за рулем трактора.

//Культура

Актер из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни

Актер из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни

В Великобритании в возрасте 101 года скончался актер Сэм Бизли, сыгравший в одном из фильмов, посвященных приключениям юного волшебника Гарри Поттера. Бизли начал свою актерскую карьеру в 1930-х годах.

//Общество

Собянин рассказал, почему мигранты стали меньше беспокоить москвичей

Собянин рассказал, почему мигранты стали меньше беспокоить москвичей

Мигранты стали меньше беспокоить жителей столицы, что связано с легализацией работы большинства приезжих, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Они проходят медосмотры и платят немалые налоги.

//В мире

Трамп заявил об отказе от политики Обамы в отношении Кубы

Трамп заявил об отказе от политики Обамы в отношении Кубы

Трамп назвал сделку с Кубой, направленную на нормализацию отношений двух стран, «ошибочной» и «ужасной». Вместо этого договора Белый дом, по словам американского лидера, предложит Гаване новое соглашение.

//Происшествия

Депутат Госдумы РФ, экс-глава Саратова Олег Грищенко умер в возрасте 50 лет

Депутат Госдумы РФ, экс-глава Саратова Олег Грищенко умер в возрасте 50 лет

В ночь на субботу скончался депутат Государственной Думы РФ, бывший глава Саратова Олег Грищенко. Олегу Грищенко было 50 лет. О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.

//Политика

Владимир Путин считает, что Стоуну "достанется" за интервью с ним

Владимир Путин считает, что Стоуну "достанется" за интервью с ним

Российский президент выразил уверенность в том, что Оливер Стоун подвергнется резкой критике за интервью, которое он взял у политика и смонтировал его в документальный фильм, который показали на телеканале Showtime.

//Общество

После звонка Путину женщина из Ставрополья получила денежный перевод

После звонка Путину женщина из Ставрополья получила денежный перевод

Вопрос возмущенного президента Владимира Путина «Где деньги?!» относился как раз к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. Жительница края не получила компенсацию после наводнения.

//Общество

Жители более 460 московских пятиэтажек проголосовали против реновации

Жители более 460 московских пятиэтажек проголосовали против реновации

Жители 466 московских домов решили выйти из программы реновации. Такие данные по состоянию на 15 июня привел руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

//Бокс/MMA

Президент США похвастался «мощными соцсетями»

Президент США похвастался «мощными соцсетями»

Как написал глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter, его страницы в социальных сетях являются эффективными средствами распространения правдивой информации, потому что их читают около 100 млн человек.

//Бокс/MMA

WBC: На кону боя Мейвезер — Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс

WBC: На кону боя Мейвезер — Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс

WBC может поставить на кон боя между лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, непобежденным Флойдом Мейвезером-младшим с бойцом UFC ирландцем Конором Макгрегором бриллиантовый пояс.

//Бокс/MMA

Ковалев и Уорд взвесились перед боев-реваншем в Лас-Вегасе

Ковалев и Уорд взвесились перед боев-реваншем в Лас-Вегасе

Ковалев и Уорд будут биться за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

//Шоу-бизнес

Милое фото Галкина и Пугачевой с детьми на пляже бьет все рекорды

Милое фото Галкина и Пугачевой с детьми на пляже бьет все рекорды

Юморист Максим Галкин завел Instagram и постоянно выкладывает фотографии любимой семье - детей-близнецов Гарри и Лизы и супруги Аллы Пугачевой. Они не ведут затворнический образ жизни.

//Шоу-бизнес

Кэти Перри набрала первой в "Твиттере" 100 миллионов подписчиков

Кэти Перри набрала первой в "Твиттере" 100 миллионов подписчиков

Известная американская поп-певица Кэти Перри стала рекордсменом, набрав первой в мире в "Твиттере" 100 миллионов подписчиков. "Сегодня мы свидетели истории", — говорится в сообщении администраторов соцсети.

//Бокс/MMA

Федор Емельяненко настроен завершить бой с Митрионом досрочно

Федор Емельяненко настроен завершить бой с Митрионом досрочно

Федор Емельяненко решительно настроен в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится 24 июня в рамках промоушена Bellator в Нью-Йорке, и намерен нокаутировать соперника.

//Шоу-бизнес

Актриса Мария Голубкина собралась замуж

Актриса Мария Голубкина собралась замуж

Популярная актриса и телеведущая Мария Голубкина в эфире передачи "Секрет на миллион", которая выйдет в эфир в эти выходные действительно собирается под венец. Имя избранника Голубкина не озвучила.

//Шоу-бизнес

Cудмедэксперты назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер

Cудмедэксперты назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер

Cудмедэксперты назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер - временная остановка дыхания во сне - синдром обстуктивного апноэ - и "другие неустановленные факторы".

//В мире

Путин убежден: США никогда не раскроют данные о крушении MH17

Путин убежден: США никогда не раскроют данные о крушении MH17

Владимир Путин убежден, что США никогда не раскроют информацию, противоречащую версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу малайзийского пассажирского самолета Boeing на Украине.

//Бокс/MMA

Видео тяжелейшего нокаута в исполнении Харитонова набирает популярность в Сети

Видео тяжелейшего нокаута в исполнении Харитонова набирает популярность в Сети

Боец ММА из России, 36-летний Сергей Харитонов на первой минуте боя отправил в тяжелейший нокаут камерунца Рамо Тьерри Сокуджу в китайском Харбине в рамках бойцовского шоу M-1 Challenge 80.

//В мире

Опубликованная финансовая декларация Трампа за 2016 год занимает 98 страниц

Опубликованная финансовая декларация Трампа за 2016 год занимает 98 страниц

Опубликована финансовая декларация президента США Дональда Трампа за 2016 год. Отчет доходов и расходов Трампа опубликовало в пятницу, 16 июня. Объем декларации Трампа - 98 страниц.

//В мире

Трамп пришел в ярость из-за расследования обстоятельств увольнения экс-главы ФБР

Трамп пришел в ярость из-за расследования обстоятельств увольнения экс-главы ФБР

По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп пришел в ярость, когда увидел по телевидению сюжет о расследовании обстоятельств увольнения им главы ФБР Джеймса Коми, которое ведет в отношении него спецпрокурор Роберт Мюллер. По сведениям источника агентства Associated Press (AP), глава государства сильно разозлился и стал кричать. Накануне утром Трамп на своей странице в Twitter сравнил ситуацию с расследованием с охотой на ведьм и возложил ответственность за это разбирательство на человека, имя которого он не назвал, и который, по словам президента, ранее советовал ему уволить Коми. Ранее Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР в трусости.

//В мире

Пентагон подтвердил информацию о пострадавшем командире эсминца

Пентагон подтвердил информацию о пострадавшем командире эсминца

Минобороны США подтвердило информацию о столкновении у берегов Японии эсминца своих ВМС «Фицджеральд» (Fitzgerald) и филиппинского судна - контейнеровоза и госпитализации командира военного корабля.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Путин: США полностью не осознают ядерной мощи России

Путин: США полностью не осознают ядерной мощи России

Владимир Путин считает, что США до конца не осознают ядерную мощь России. Путин заявил: "Сегодня, как я считаю, все убедились, что Россия не только способна ответить на вызов, но без сомнения, сделает это".

//В мире

Эсминец ВМС США столкнулся с судном в Японском море, пропали 7 моряков

Эсминец ВМС США столкнулся с судном в Японском море, пропали 7 моряков

Эсминец ВМС США «Фицджеральд» в ночь на субботу столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин, в Японском море. На данный момент известно о семи пропавших военных моряках.

//В мире

В Киеве арестован подозреваемый в организации убийства Дениса Вороненкова

В Киеве арестован подозреваемый в организации убийства Дениса Вороненкова

В Киеве арестован 36-летний житель Днепропетровской области Ярослав Тарасенко, подозреваемый в причастности к убийству Дениса Вороненкова. Экс-депутат 23 марта был застрелен в центре столицы Украины.

//Политика

Президент РФ рассказал об отказе Соединенных Штатов от соглашения по Сирии

Президент РФ рассказал об отказе Соединенных Штатов от соглашения по Сирии

Глава российского государства Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну об отказе Соединенных Штатов от соглашения по Сирии во времена президентства Барака Обамы.

//Футбол

Тульский "Арсенал" зовет Криштиану Роналду на чай и пряники

Тульский "Арсенал" зовет Криштиану Роналду на чай и пряники

ФК "Арсенал" из Тулы предложил игроку мадридского "Реала" и лучшему футболисту за всю историю национальной сборной Португалии Криштиану Роналду чай, пряники и игрушки за переход в российскую команду.

//Наука

Американские ученые доказали наличие близнеца у Солнца

Американские ученые доказали наличие близнеца у Солнца

К своим выводам специалисты из Соединенных Штатов пришли, проведя эксперимент с использованием компьютерной модели. Ученые предположили, что Солнце и его двойник зародились в одно и то же время.

//Общество

Путин исключил возможность выдачи Сноудена

Путин исключил возможность выдачи Сноудена

В феврале текущего года американские СМИ сообщили о том, что Россия может «подарить» Эдварда Сноудена вступившему в должность президента США Дональду Трампу. Адвокат Сноудена эту информацию опроверг.

//Общество

Патриарх Кирилл не заметил сращивания церкви и государства в России

Патриарх Кирилл не заметил сращивания церкви и государства в России

Патриарх Кирилл прокомментировал тезис о том, что в России произошло сращивание церкви и государства. Выступая на конференции в храме Христа Спасителя, глава РПЦ подверг это утверждение сомнению.

//Происшествия

Под Волгоградом молодая пара погибла из-за секса в автомобиле

Под Волгоградом молодая пара погибла из-за секса в автомобиле

Влюбленная пара уехала отдыхать на пруд неподалеку от рабочего поселка Елань вблизи Волгограда на автомобиле «Нива» и не вернулись. 12 июня из родственники заявили об исчезновении молодых людей.

//Политика

Захарова прокомментировала решение Трампа отменить сделку с Гаваной

Захарова прокомментировала решение Трампа отменить сделку с Гаваной

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение президента США по Кубе лишний раз доказывает, что единственным предсказуемым качеством внешней политики Белого дома является ее полная непредсказуемость.

//В мире

«ВКонтакте» закрыла свой украинский офис

«ВКонтакте» закрыла свой украинский офис

Напомним, в середине мая на Украине был заблокирован ряд российских сайтов, в том числе «ВКонтакте». Запрет интернет-ресурсов в Киеве объяснили тем, что они якобы являются инструментами «гибридной войны».

//Общество

Жители 500 домов просят включить их в программу реновации

Жители 500 домов просят включить их в программу реновации

Сергей Собянин сообщил, что жильцы по меньшей мере около 500 домов провели общедомовые собрания собственников и приняли решение войти в программу реновации. Соответствующие документы они уже передали в мэрию.

//Происшествия

Поезд врезался в трактор в Пензенской области, погиб тракторист

Поезд врезался в трактор в Пензенской области, погиб тракторист

Днем 16 июня в Пензенской области произошло ДТП. Столкнулись трактор «МТЗ-80» и пассажирский поезд «Воркута-Новороссийск». В столкновении погиб 42-летний мужчина, сидевший за рулем трактора.

//Культура

Актер из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни

Актер из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни

В Великобритании в возрасте 101 года скончался актер Сэм Бизли, сыгравший в одном из фильмов, посвященных приключениям юного волшебника Гарри Поттера. Бизли начал свою актерскую карьеру в 1930-х годах.

//Общество

Собянин рассказал, почему мигранты стали меньше беспокоить москвичей

Собянин рассказал, почему мигранты стали меньше беспокоить москвичей

Мигранты стали меньше беспокоить жителей столицы, что связано с легализацией работы большинства приезжих, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Они проходят медосмотры и платят немалые налоги.

//В мире

Трамп заявил об отказе от политики Обамы в отношении Кубы

Трамп заявил об отказе от политики Обамы в отношении Кубы

Трамп назвал сделку с Кубой, направленную на нормализацию отношений двух стран, «ошибочной» и «ужасной». Вместо этого договора Белый дом, по словам американского лидера, предложит Гаване новое соглашение.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

sungrado
//Наши партнеры