WBC: На кону боя Мейвезер — Макгрегор может стоять бриллиантовый пояс

Всемирный боксерский совет (WBC) может поставить на кон боя между лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, непобежденным Флойдом Мейвезером-младшим с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором бриллиантовый пояс.

По словам Маурисио Сулеймана, главы WBC, если на кон поставят бриллиантовый пояс, то сам бой таким образом получит статус титульного.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Уже объявлено, что оба спортсмена заработают по 100 миллионов долларов. Бой между двумя бойцами, которые добились славы в разных видах единоборств, может стать самым кассовым событием в истории единоборств.

Бриллиантовый пояс WBC был учрежден организацией в 2009 году и не имеет весовых категорий. Пояс украшен 598 бриллиантами, 196 изумрудами, шестью рубинами и 150 полудрагоценными камнями, кроме того, он покрыт золотом 750-й пробы. Пояс не требует защиты и вручается в качестве почетной награды победителю исторического боя, в котором встречаются два элитных боксера. Мейвезер получил пояс в 2012 году после боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Среди боксеров, завоёвывавших эту награду есть и россиянин Сергей Ковалёв.

В послужном списке 40-летнего Мейуэзера теперь 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения.