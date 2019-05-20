Судья Хусаинов оценил спорные решения арбитра в резонансном матче Урал - Локомотив

В матче «Урал» - «Локомотив» в промежутке между 63-й и 66-й минутами произошли события, вызвавшие бурные споры болельщиков. Сначала при счете 2:1 судья Владимир Москалев назначает пенальти в ворота хозяев поля, через минуту показывает защитнику «Урала» Страндбергу первую карточку, еще через минуту - вторую и удаляет с поля.

Еженедельник «Аргументы недели» попросил прокомментировать эти игровые моменты арбитра ФИФА Сергея Хусаинова.

Жемалетдинов прокидывает мяч между Араторе и Кулаковым…









… и врезается в Араторе…

Здесь произошло вот что. Игрок «Урала», вместо того, чтобы играть в мяч, поворачивается спиной к Жемалетдинову, резко останавливается…









…. и, как в хоккее, берет его на бедро. Тем самым дает возможность партнеру сыграть в чистый мяч. Это называется задержка. Если бы перед столкновением Араторе успел дотронуться до мяча, нарушения бы не было.









С этого ракурса прекрасно видно, как Араторе производит хоккейный прием против Жамалетдинова









Второй спорный момент.

На самом деле ничего тут спорного нет. Страндберг в борьбе за мяч выпрыгивает первым, но делает движение рукой. Так называемое «активное» движение. Неважно, локтем ударил Смолова или, как в данном случае, предплечьем – это все равно нарушение правил.

А первая карточка тоже была абсолютно по делу. Перед пробитием пенальти судья попросил его покинуть штрафную, но Страндберг вместо того, чтобы послушаться, демонстративно рванулся к арбитру, что-то ему выговаривая. Вот и выговорил себе желтую карточку. Две карточки за две минуты… Винить должен только сам себя.







