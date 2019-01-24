"Ростов" должен попасть в шестерку

Такую задачу в чемпионате 2018-2019 года собирается поставить перед ФК «Ростовом» губернатор Дона Василий Голубев. Об этом глава донского региона рассказал на ежегодной пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития региона в 2018 году.

- В прошлом году мы не ставали перед нашими футболистами задачи занять какое-то определенное место. Главным было - провести реорганизацию в клубе. Считаю, что менеджмент с этим справился, - заявил губернатор, имея ввиду, прежде всего финансовую составляющую. Так, донскому клубу удалось избавиться от хронической болезни долгов, которая преследовала «Ростов» практически с момента его существования.

Теперь можно подумать и о том, чтобы ставить перед командой определенные турнирные задачи. Надеюсь, накануне первого матча, который пройдет на «Ростов-арене» 24 февраля, мы с командой найдем время, чтобы встретиться. Там я и выскажу футболистам свое пожелание. Думаю, по итогам чемпионата они должны быть в шестерке сильнейших команд страны.