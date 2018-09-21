В мире российского спорта наконец-то произошло долгожданное и очень радостное событие. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства восстановил статус РУСАДА. Григорий Карамалак: Я хотел выступить в защиту наших спортсменов

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства состоялось вчера, 20 сентября, на Сейшельских островах. Ранее, 14 сентября, в результате достигнутых компромиссных договоренностей между руководством WADA и министром спорта России Павлом Колобковым, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). И вот долгожданное восстановление состоялось.

Стоит отметить, что реакция на это событие в спортивном и околоспортивном мире была неоднозначной. В частности, антидопинговые агентства Австралии, Австрии, Канады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Великобритании и США (всего 13 стран) обратились к WADA с призывом не восстанавливать статус Российского антидопингового агентства до тех пор, пока русские не докажут, что выполнили все условия.

Информатор WADA Григорий Родченков, из-за которого практически и разгорелся весь сыр-бор и благодаря которому слово «Дюшес» в спорте стало столь же широко известно, как «Новичок» в политике (речь идет о так называемом «деле Скрипаля»), и вовсе, брызжа ядовитой слюной, назвал восстановление статуса РУСАДА катастрофой для всего мирового спорта.

«АН» поинтересовались, что думает по поводу восстановления статуса Российского антидопингового агентства Григорий Иванович Карамалак, вице-президент Федерации спортивной борьбы России, президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта, мастер спорта СССР по вольной борьбе, один из авторов доклада «Западная практика допинга и дискриминация российского спорта».

- Григорий Иванович, как прокомментируете вчерашнее событие?

- Могу только порадоваться, мы этого очень долго ждали. Да, еще есть некоторые подводные камни, но сейчас важно то, что мы все-таки достигли того результата, которого с российской стороны хотели все. На данный момент важен сам факт восстановления РУСАДА в правах.

- А Родченков назвал катастрофой решение WADA восстановить статус Российского антидопингового агентства…

- Родченков – тот человек, который все это затеял, чтобы выколотить себе американское гражданство. Все заявления, которые он делает сейчас – пустые. Его использовали, чтобы отстранить наших спортсменов от участия в олимпиадах.

- Ваш доклад («Западная практика допинга и дискриминация российского спорта») внес свою лепту в процесс восстановления статуса российского спорта на международном уровне?

- Мы в этой книге хотели достучаться до всех людей, кто оказался неравнодушен к этой проблеме. Кто переживает за Россию и наших спортсменов, кто слышал только одну сторону в этой ситуации – ведь на Западе все по-другому преподносится. В этой ситуации отдать регалии какому-то одному человеку было бы неправильно. Но каждый человек, который переживает за свою страну и что-то делает для нее, вносит свою крупицу в то, чтобы изменить ситуацию. И это дорогого стоит.

- Не все участники исполнительного комитета WADA высказались однозначно за восстановление России в правах…

- Да, и я переживаю, чтобы не случился еще какой-то казус, который сейчас же начнут муссировать. Но мне кажется, что если такое произойдет, они себя скомпрометируют. Все же хотелось бы, чтобы больше не было никаких казусов, чтобы это решение осталось в силе.