Глава Минспорта прокомментировал решение WADA восстановить РУСАДА в правах

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в правах. Сегодня на Сейшельских островах состоялось заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) посвященное России. Обсуждали восстановление в правах Российского антидопингового агентства.

WADA проголосовало за восстановление в правах РУСАДА. Глава Минспорта Павел Колобков прокомментировал решение WADA восстановить РУСАДА в правах, - передает RT. "Та огромная работа по реформированию российской антидопинговой системы, которая была выполнена в максимально сжатые сроки, получила высокую оценку WADA, и РУСАДА было признано соответствующим его кодексу", — заявил глава Минспорта.

Глава РУСАДА Юрий Ганус назвал решение WADA победой российских спортсменов.

Теперь у российских спортсменов может снова появиться возможность выступать с национальными знаками отличия, они смогут проходить допинг-контроль на территории России.