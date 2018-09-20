Глава Минспорта прокомментировал решение WADA восстановить РУСАДА в правах
20 сентября 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в правах. Сегодня на Сейшельских островах состоялось заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) посвященное России. Обсуждали восстановление в правах Российского антидопингового агентства.
WADA проголосовало за восстановление в правах РУСАДА. Глава Минспорта Павел Колобков прокомментировал решение WADA восстановить РУСАДА в правах, - передает RT. "Та огромная работа по реформированию российской антидопинговой системы, которая была выполнена в максимально сжатые сроки, получила высокую оценку WADA, и РУСАДА было признано соответствующим его кодексу", — заявил глава Минспорта.
Глава РУСАДА Юрий Ганус назвал решение WADA победой российских спортсменов.
Теперь у российских спортсменов может снова появиться возможность выступать с национальными знаками отличия, они смогут проходить допинг-контроль на территории России.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес