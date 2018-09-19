Родченков высказался о восстановлении РУСАДА в правах

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков высказался против восстановления полноценного членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в организации. Григорий Карамалак: Я хотел выступить в защиту наших спортсменов

«WADA не должно верить манипуляциям и лживым заявлениям российского Министерства спорта. Это орган Кремля, который помогал внедрять допинговую систему и лгал о соблюдении правил. Если РУСАДА восстановят в правах, это будет катастрофой для чистого спорта», - заявил Родченков.

Родченков утверждает, что Российское антидопинговое агентство является главным компонентом допинговой системы в России, якобы выстроенной на государственном уровне. А он, ранее бывший частью этой системы, теперь раскаивается из-за рубежа и ратует за чистоту российского спорта (опять же, из-за рубежа).

«Доклад Ричарда Макларена успешно задокументировал факт мошенничества русских. Я считаю важным напомнить, что российские власти обязаны принять все его тезисы. Также они должны предоставить доступ ко всем данным и анализам в Московской лаборатории», - добавил Родченков.

Буквально на днях президент WADA Крейг Риди и генеральный директор Оливер Ниггли пришли к компромиссному решению с министром спорта России Павлом Колобковым. В результате достигнутых договоренностей Комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету WADA восстановить Российское агентство в правах. Заседание по этому вопросу должно состояться 20 сентября, сообщает Lenta.ru.