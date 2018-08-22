У российского хоккеиста вследствие удара возникла онкология

У российского хоккеиста Самвела Мнацяна, защищающего цвета клуба КХЛ «Сибирь», диагностировали онкологическое заболевание. Появление опухоли спровоцировал удар в спину во время матча.

Игровой эпизод, приведший к недугу, произошел несколько месяцев назад. В результате удара на позвоночнике Мнацяна возникла опухоль, впоследствии переросшая в злокачественное образование. Она дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы, рассказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

По словам Бабаева, состояние спортсмена в настоящее время стабильное, он готовится к операции, которая должна состояться осенью. Агент выразил благодарность руководству «Сибири» и хоккеистам, оказывающим финансовую помощь Самвелу Мнацяну. Курс лечения на ближайшие три месяца обойдется ему в 130 тысяч евро, пишет «Спорт-Экспресс».