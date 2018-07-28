Нападающий российской сборной по футболу Артем Дзюба выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин "сменит коньки на бутсы". Об этом спортсмен заявил в ходе вручения государственных наград в Кремле.

Дзюба подчеркнул, что для футболистов сборной представлять свою страну – это большая честь. Он добавил, что членам команды РФ будет очень приятно, если глава государства начнет играть в футбол вместо хоккея, передает РИА "Новости".

Полузащитник Денис Черышев в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за поддержку и условия, которые были предоставлены спортсменам во время чемпионата мира 2018 года.

Напомним, в субботу в Кремле вручаются награды и грамоты 23 игрокам и 6 тренерам российской сборной.