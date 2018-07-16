Путин продлил безвизовый режим иностранным болельщикам

После окончания ЧМ по футболу президент Владимир Путин заявил, что иностранные болельщики смогут приезжать в Россию без визы до конца 2018 года. Безвизовый режим действует только для тех, кто оформил паспорт болельщика.

Изначально, безвизовый режим для иностранцев должен был прекратиться через десять дней после финального матча мундиаля. Паспорт болельщика позволял бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах-организаторах, а также перемещаться между городами ЧМ на поездах, сообщает lenta.ru.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу 2018 проходил в 11 городах РФ в период с 14 июня по 15 июля. Победу на турнире одержала сборная Франции.