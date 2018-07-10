В Сети появилось второе видео с восхваляющим Украину хорватом Видой

В Сети появилось второе видео на котором футболист сборной Хорватии Домагой Вида произносит фразу «слава Украине». После матча сборной России и сборной Хорватии 7 июля Домагой Вида вместе со своим бывшим коллегой по киевскому «Динамо» Огненом Вукоевичем прокричал: «Слава Украине!», и эта видезапись получила широкий общественный резонанс. «Это победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!» — отмечал, в свою очередь, Вукоевич. Украина ответила на высказывания британских СМИ о лозунге «Слава Украине»

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала предупреждение Виде и оштрафовала Вукоевича. Хорватский футбольный союз отстранил его от участия в делегации.

На новом видео запечатлено, как Вида сидит рядом с бывшим игроком национальной команды (а ныне представителем тренерского штаба) Ивицей Оличем и пьет пиво. Обсуждая с кем-то футбол, Вида произносит фразу о Украине и после поет песню на сербском языке, - сообщает РБК.

По данным издания Blic, футболист предположительно общался по интернету с сотрудниками ресторана «Белград» в Киеве, в котором работают его земляки, он передал привет своему приятелю Йовану. Вида и Олич сидят в форме, изготовленной именно для ЧМ-2018, который проходит в России.

После первого видео Вида прокомментировал обращение.