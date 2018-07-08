Международная федерация футбола (ФИФА) решила вынести предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за «неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры». Футболист сборной Хорватии Вида пошутил для украинских друзей: "Слава Украине"

После публикации видеозаписи, на которой защитник балканской сборной Домагой Вида и один из тренеров Огньен Вукоевич кричат «Слава Украине!», в ФИФА начали расследование. В результате дисциплинарный комитет федерации вынес предупреждение Домагою Виде за его выкрики на видеозаписи.