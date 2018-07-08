ФИФА решила, что делать с хорватским футболистом за лозунг "Слава Украине"
8 июля 2018, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]
Международная федерация футбола (ФИФА) решила вынести предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за «неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры».
После публикации видеозаписи, на которой защитник балканской сборной Домагой Вида и один из тренеров Огньен Вукоевич кричат «Слава Украине!», в ФИФА начали расследование. В результате дисциплинарный комитет федерации вынес предупреждение Домагою Виде за его выкрики на видеозаписи.
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