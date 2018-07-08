Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич после матча хорватской сборной записали видео, в котором прозвучали слова: "Слава Украине".

После Вида прокомментировал обращение. Он уверен, что "в футболе нет политики". Вида, как и его друг Вукоевич, пять лет играл за украинское "Динамо". Свое видео хорватские футболисты посвятили украинским друзьям-футболистам, - сообщает "Спорт-Экспресс"

"Я люблю русских, люблю украинцев. Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого", — цитирует Виду "Чемпионат".

Домагой Вида забил гол в ворота российской сборной в дополнительное время и забил пенальти.