Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту Федора Смолова, которому не удалось забить послематчевое пенальти в четвертьфинале сборной России с национальной командой Хорватии на чемпионате мира по футболу. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Далее победитель определялся по пенальти. Дзюба: "впервые за долгое время мы гордимся друг другом"

Нападающему российской сборной Смолову и Марио Фернандесу, блестяще игравшему весь мундиаль, пробить пенальти не удалось. Федор Смолов расстроился, так, что некоторое время в одиночестве сидел на поле. Многие болельщики поддерживали его, но и многие обрушились с критикой.

Критиканов попыталась усмирить Ксения Собчак, которая, оказывается, тоже увлеклась футболом. "Я ненавижу когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни, лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком", - написала Собчак в соцсети.

По мнению Собчак, для Смолова ЧМ-2018 стал настоящим психологическим потрясением. "Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты и обложки - его,и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет и его ставят в запас", - рассуждает она. Собчак считает, что если главный тренер сборной Станислав Черчесов выпустил Смолова на важной игре, значит он на тренировках показывал блестящие результаты.

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов выступил с обращением к игрокам национальной футбольной дружины и подвел итоги выступления на чемпионате мира в России.



Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)8 Июл 2018 в 12:36 PDT

"Давайте любить не только фаворитов нашей сборной, но и тех кому сегодня нелегко. У каждого из нас в жизни, поверьте, будет свой «плохой пенальти» и свой период «никак-себя-не-проявил», в такие моменты надо глубоко вдохнуть,выдохнуть и идти дальше", - призвала Собчак. Ксения добавила: "Я хочу послать лучи поддержки Федору Смолову".

Отметим, супруг Собчак Максм Виторган играет в футбол с коллегами-актерами.

Ранее Федора поддержала его бывшая возлюбленная модель Виктория Лопырева.