Черчесов назвал главное достижение сборной на чемпионате мира

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов выступил с обращением к игрокам национальной футбольной дружины и подвел итоги выступления на чемпионате мира в России.

Накануне, 7 июля, национальная команда в четвертьфинала соревнования уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

«Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» – приводятся слова Черчесова в сообщении сборной России в Twitter. «Это самая большая победа - наше единство. Это не продать и не купить», - пишут в комментариях.

Наставник россиян поблагодарил своих подопечных за прекрасную совместную работу. Черчесов уверен, что сборная России по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре добьется лучшего результата.