Черчесов назвал главное достижение сборной на чемпионате мира
8 июля 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов выступил с обращением к игрокам национальной футбольной дружины и подвел итоги выступления на чемпионате мира в России.
Накануне, 7 июля, национальная команда в четвертьфинала соревнования уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).
«Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» – приводятся слова Черчесова в сообщении сборной России в Twitter. «Это самая большая победа - наше единство. Это не продать и не купить», - пишут в комментариях.
Наставник россиян поблагодарил своих подопечных за прекрасную совместную работу. Черчесов уверен, что сборная России по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре добьется лучшего результата.
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