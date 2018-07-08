Нападающий российской сборной Артем Дзюба сегодня подвел итог выступления команды на домашнем чемпионате мира по футболу. Видео заявления размещено на YouTube-канале команды.

Дзюба заявил, что чемпионат мира-2018 останется в его сердце всю жизнь. "Мы играли с открытым сердцем, а наша сила была в духе", - сказал футболист. Он добавил, что "впервые за долгое время мы гордимся друг другом. Надеюсь, через долгие годы, когда буду умирать, одним из воспоминаний будет то, как мы сражались, бились".

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов выступил с обращением к игрокам национальной футбольной дружины и подвел итоги выступления на чемпионате мира в России.