Премьер Польши назвал условие для посещения России в рамках ЧМ-2018

Премьер Польши озадачил мировое сообщество своим комментарием по поводу приезда в Россию на мундиаль. Матеуш Моравецкий пообещал приехать в РФ, если сборная его страны выйдет в финал. Принцесса Японии приедет в Россию поддержать команду на ЧМ-2018

Он также поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча сборной Польши с Сенегалом, который пройдет сегодня в Москве на стадионе «Спартак». «Надеюсь на победу Польши, конечно. Надеюсь на 2:0 или 3:1», — заключил Моравецкий, передает РИА Новости.