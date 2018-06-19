Премьер Польши назвал условие для посещения России в рамках ЧМ-2018
19 июня 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер Польши озадачил мировое сообщество своим комментарием по поводу приезда в Россию на мундиаль. Матеуш Моравецкий пообещал приехать в РФ, если сборная его страны выйдет в финал.
Он также поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча сборной Польши с Сенегалом, который пройдет сегодня в Москве на стадионе «Спартак». «Надеюсь на победу Польши, конечно. Надеюсь на 2:0 или 3:1», — заключил Моравецкий, передает РИА Новости.
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