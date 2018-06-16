Саркози оценил атмосферу на ЧМ-2018 в России: фантастическая

Бывший президент Франции Николя Саркози встретился сегодня, 16 июня в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посетил матч Франция-Австралия на стадионе "Казань-Арена". Франция со счетом 2:1 обыграла Австралию на ЧМ-2018

Саркози отметил, что в дни ЧМ-2018 весь мир смотрит на Россию и на Казань. Экс-президент Франции подчеркнул, что нужно ценить возможность принимать матчи мирового первенства по футболу. В этом плане он очень рад за россиян.

"Вчера я был в Москве, сегодня - в Казани, атмосфера - фантастическая!", - описал свои эмоции Саркози.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уверен, что Казань сможет достойно принять матчи ЧМ-2018 и гости почувствуют российскую теплоту и гостеприимство.