Польские СМИ запугивают своих игроков и болельщиков Россией

Накануне Чемпионата мира польские СМИ нагнетали нездоровую атмосферу среди болельщиков и игроков, запугивая их всякими "российскими дикостями". Писать позитивные отклики на события в России – не в формате польских СМИ.



Как сообщает "Независимая газета", популярный и влиятельный портал onet, на днях признанный одним из лидеров польских медиа, в день открытия ЧМ-2018 по футболу разразился обширной статьей Дариуша Добека «Мрачная история «Лужников». В ней подробно описывается трагедия, случившаяся 20 октября 1982 года по окончании матча на Кубок УЕФА между московским «Спартаком» и голландским «Хаарлемом». Из-за халатности работников стадиона тогда произошла массовая давка, в результате которой погибли, по официальным данным, 66 болельщиков, по неофициальным – более 300.



Вот как большинство польских читателей восприняли эту публикацию. Дариуш Фрысяк пишет: «Это ниже плинтуса, редакторы из onet. В день открытия чемпионата мира, когда весь мир радуется спортивному празднику, вы извлекаете не до конца достоверную информацию (сами об этом пишете)… Это доказательство того, что любой метод хорош, лишь бы дать пинка россиянам. Не знаю, кто вам платит, но действуете вы во вред обычным людям и полякам. Плохо брать деньги за реализацию действий, противоречащих воле большинства людей. Стыдно!»



Некоторые из откликнувшихся на этот комментарий называют его автора «русским троллем». Большинство же поддерживают мнение Фрысяка. «Какая бесцеремонность писать в день открытия о России только плохо», – высказывается Артур Мешуге. А Войтек Анджеевский расширяет видение проблемы: «Псевдожурналист чувствует необходимость оплевать хозяев чемпионата мира по футболу. Еще не так давно его коллеги по профессии с телеканалов в своих отчетах из России сетовали, что стадионы недостроены, трава слабо растет и т.д. Теперь, когда оказывается, что все ОК, вытягивают историю давности нескольких десятилетий… Что ж, катастрофы на объектах случаются даже в любимой Польше, если вспомнить завалившуюся крышу выставочного павильона, под которой погребенными оказались люди и птицы. Причем столько, что Добек об этом не напишет и не будет поносить власть, потому что это – не Россия».



Два дня польские газеты спекулировали на «скандале» на открытии ЧМ, пытаясь расшифровать неприличный жест певца Робби Уильямса: а не адресован ли он организаторам? Как только певец заявил, что это выступление было его мечтой, и стало ясно, что жест был направлен английским политикам, которые обвиняли его в том, что он «продал душу диктатору Путину», СМИ набрали в рот воды.



Если команда Польши хорошо сыграет сегодня матч с Сенегалом, а потом с другими командами турнирной сетки, если польских болельщиков не разорвут бродячие по улицам русские медведи и не загрызут волки, может тогда польская пресса сможет объективно писать о России.



