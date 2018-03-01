Илья Ковальчук сменил имидж для приема в Кремле
1 марта 2018, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российские хоккеисты, в том числе самый ценный игрок Олимпийских игр-2018 Илья Ковальчук, получили в Кремле награды за победу на Олимпиаде. Поклонники Ковальчука сразу заметили, что он сменил имидж, вернувшись в Россию.
Ковальчук побрился. В Кремль на прием к Владимиру Путину семейные спортсмены приходили со своими половинками.
Супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин постоянно носит бороду. Говорят, это сейчас можно. А Ковальчук не брился перед Играми. Он верит в такую примету: не бриться до решающего матча, и тогда гарантирована победа. Хотя Ковальчук и считает главным условием победы мастерство, но не брился с самого начала сборов, которые до Игр проходили в Японии.
Ковальчук сбрил бороду на следующий день после возвращения из Пхёнчхана. На торжественном приеме в Кремле он появился без бороды.
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук признан самым ценным игроком Олимпийских игр.
За "золото" на Олимпиаде Ковальчук получил солидную денежную премию и внедорожник BMW X6.
Россияне Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству сыгранных за сборную матчей на Олимпиадах — в активе каждого по 29. И первое "золото".
Мечта сбылась!
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