Илья Ковальчук сменил имидж для приема в Кремле

Российские хоккеисты, в том числе самый ценный игрок Олимпийских игр-2018 Илья Ковальчук, получили в Кремле награды за победу на Олимпиаде. Поклонники Ковальчука сразу заметили, что он сменил имидж, вернувшись в Россию.

Ковальчук побрился. В Кремль на прием к Владимиру Путину семейные спортсмены приходили со своими половинками.

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)Фев 28, 2018 в 7:48 PST



Супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин постоянно носит бороду. Говорят, это сейчас можно. А Ковальчук не брился перед Играми. Он верит в такую примету: не бриться до решающего матча, и тогда гарантирована победа. Хотя Ковальчук и считает главным условием победы мастерство, но не брился с самого начала сборов, которые до Игр проходили в Японии.

Ковальчук сбрил бороду на следующий день после возвращения из Пхёнчхана. На торжественном приеме в Кремле он появился без бороды.

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)Фев 28, 2018 в 9:37 PST

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук признан самым ценным игроком Олимпийских игр.

За "золото" на Олимпиаде Ковальчук получил солидную денежную премию и внедорожник BMW X6.

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)Фев 27, 2018 в 11:59 PST

Россияне Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству сыгранных за сборную матчей на Олимпиадах — в активе каждого по 29. И первое "золото".

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)Фев 25, 2018 в 8:50 PST

Мечта сбылась!