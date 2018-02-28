Медведев вручил призерам Олимпиады ключи от престижных внедорожников

Победители и призеры зимних Олимпийских игр получили сегодня заслуженные награды и подарки. Владимир Путин в Кремле вручил спортсменам ордена и медали. Председатель правительства Дмитрий Медведев на торжественной церемонии в Доме правительства вручил призерам Игр ключи от престижных автомобилей. Сколько заработали победители и призеры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

Завоевавшим "золото" спортсменам вручают ключи от автомобилей BMW X6, серебряные призеры станут обладателями BMW X5, бронзовые — BMW X4. Автомобили для олимпийцев собраны в Калининграде. 140 новеньких машин доставлены сегодня на Красную площадь.

Приобретение автомобилей спонсирует Фонд поддержки олимпийцев России, в который входят крупные российские предприниматели. Попечительский совет Фонда возглавляет Дмитрий Медведев. У 18-летней Евгении Медведевой и 15-летней Алины Загитовой водительских удостоверений нет.

Ранее Владимир Путин поздравлял олимпийцев в Кремле. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду, 28 февраля, совершил благодарственный молебен в Храме Христа Спасителя с участием российских олимпийцев. Патриарх назвал "спортивным подвигом и чудом" победу наших хоккеистов над сборной Германии в финале Олимпиады.