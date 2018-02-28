Владимир Путин в Кремле наградил Алину Загитову

Победительница Олимпиады в Пхёнчхане 15-летняя фигуристка Алина Загитова заболела после соревнований, летела домой с маской на лице. У Алины держалась высокая температура. Но сегодня чемпионка присутствовала на награждении в Кремле.

Владимир Путин поздравил и вручил победителям и призёрами XXIII Олимпийских зимних игр государственные награды. Юные российские фигуристки, покорившие своими выступлениями весь мир, Алина Загитова и Евгения Медведева награждены орденами Дружбы. Такой же награды удостоены хоккеисты, завоевавшие "золото", серебряные призеры в лыжных гонках Александр Большунов и Денис Спицов.

Медаль 1-ой степени ордена "За заслуги перед Отечеством" сегодня в Кремле получили бронзовый призер в лыжных гонках Юлия Белорукова, серебряные призеры в фигурном катании Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова, Александр Энберт, серебряные призеры в лыжных гонках Андрей Ларьков и Алексей Червоткин, серебряный призер в скелетоне Никита Трегубов.

Медаль 2-ой степени ордена "За заслуги перед Отечеством" получили бронзовые призеры в фристайле Илья Буров и Сергей Ридзик, бронзовый призер в шорт-треке Семен Елистратов, бронзовые призеры в лыжных гонках Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

"Я вас поздравляю, и Алину, и Женю. Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением и мастерством. Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту", - обратился Путин к фигуристкам.









"От лица всей нашей команды хотелось бы поблагодарить за возможность выступать на этих Олимпийских играх, ведь это те соревнования, к которым мы все готовились всю свою сознательную жизнь. В своё выступление мы вложили всю свою душу без остатка. Эти медали мы завоевывали для нашей Родины", - ответила Женя Медведева.