Алина Загитова после Олимпиады в Пхенчхане не может встать с кровати
28 февраля 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Российская фигуристка Алина Загитова, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, не может встать с кровати. Согласно последней информации, девушка чувствует себя очень плохо.
Отец Алины отметил, что спортсменка приехала домой из Южной Кореи в медицинской маске. Он также добавил, что в настоящий момент она лежит с температурой 38,5, передает портал "Газета.ru".
По словам родственника фигуристки, домашние пытаются сбивать температуру, возникшую из-за сильной простуды, однако пока безуспешно. Он добавил, что организм Загитовой был сконцентрирован на подготовке к ОИ-2018, а после завершения соревнований моментально расслабился и "сдулся".
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