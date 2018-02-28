Алина Загитова после Олимпиады в Пхенчхане не может встать с кровати

Российская фигуристка Алина Загитова, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, не может встать с кровати. Согласно последней информации, девушка чувствует себя очень плохо.

Отец Алины отметил, что спортсменка приехала домой из Южной Кореи в медицинской маске. Он также добавил, что в настоящий момент она лежит с температурой 38,5, передает портал "Газета.ru".

По словам родственника фигуристки, домашние пытаются сбивать температуру, возникшую из-за сильной простуды, однако пока безуспешно. Он добавил, что организм Загитовой был сконцентрирован на подготовке к ОИ-2018, а после завершения соревнований моментально расслабился и "сдулся".