Майк Тайсон и Костя Цзю посетили бои в Челябинске

В эти выходные, 24 февраля, в Челябинске прошло грандиозное шоу по боям в клетке.12 пар известных спортсменов состязались по ММА и правилам древнего муайтай. Гостями турнира стали Майк Тайсон, Костя Цзю и Федор Емельяненко.

Четвертое международное бойцовское шоу организовала промоутерская компания «РМК Боксинг Промоушен» и поддержал глава Южного Урала Борис Дубровский. Это был насыщенный событиями день. В обед юные спортсмены получили сертификаты после личной тренировки со звездами, а вечером лучшие бойцы сражались за победу. Бои прошли при аншлаге – пришло семь с половиной тысяч человек.

Из 12 поединков по правилам ММА победили соседи из екатеринбурга, по древним муайтай – челябинцы. Ну и главное ожидание вечера оправдалось - Иван Штырков победил поляка Марчина Лазарса.

Именитые спортсмены тепло отзывались о жителях Южного Урала. Так, Тайсон отметил, что в Челябинске увидел добрых, позитивных людей и прекрасно провел время здесь.

- Здорово, что я увидел много искренних, радостных детских лиц на мастер-классе, - уточнил он. - Но я не хочу больше драться.

– Урал – это настоящий край единоборств, я бы так сказал, - подчеркнул Костя Цзю. – Главное, что бокс, единоборства дисциплинируют. Это лучше, чем сидеть дома у компьютера или бездельничать во дворе.

Главный организатор исполнительный директор компании «РМК Боксинг Промоушен» Алексей Титов рассказал, что и ему, и зрителям понравился новый формат состязаний.

- Проводить два турнира в год стало нашей традицией, и ближайшие соревнования ожидают челябинцев ко Дню города.

Также он уточнил, что компания намерена развивать женские единоборства, так что вполне вероятно, что южноуральцы скоро увидят и женские бои.