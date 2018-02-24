Биатлонисты Чехии вслед за США объявили бойкот Кубку мира в России
24 февраля 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная Чехии по биатлону не будет выступать на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени в марте, заявил президент Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза.
Чешские спортсмены понимают, какие потери они могут понести, но не намерены отказываться от своей позиции, сообщает РИА Новости.
Помимо США и Чехии с жесткой критикой России выступала также сборная Франции, однако ее лидер Мартен Фуркад заявил, что все же намерен отправиться в Тюмень.
Утром в субботу стало известно, что Федерация биатлона США намерена бойкотировать этап Кубка мира, который состоится в Тюмени.
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