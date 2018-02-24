Биатлонисты Чехии вслед за США объявили бойкот Кубку мира в России

Сборная Чехии по биатлону не будет выступать на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени в марте, заявил президент Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза.

Чешские спортсмены понимают, какие потери они могут понести, но не намерены отказываться от своей позиции, сообщает РИА Новости.

Помимо США и Чехии с жесткой критикой России выступала также сборная Франции, однако ее лидер Мартен Фуркад заявил, что все же намерен отправиться в Тюмень.

Утром в субботу стало известно, что Федерация биатлона США намерена бойкотировать этап Кубка мира, который состоится в Тюмени.