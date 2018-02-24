Федерация биатлона США бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

Утром в субботу стало известно, что Федерация биатлона США намерена бойкотировать этап Кубка мира, который состоится в Тюмени. Об этом сообщается на страничке организации в социальной сети.

Глава Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс, высказываясь о решении Федерации биатлона Штатов, подчеркнул, что бойкот мало что даст, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов оставил за российским городом право проведения соревнований, но при этом понизил статус Союза биатлонистов России.

Напомним, что финальный этап Кубка мира по биатлону состоится с 22 по 25 марта в Тюмени.