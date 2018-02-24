Совфед высказался о бойкотировании США этапа Кубка мира по биатлону в России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк сегодня прокомментировал решение Федерации биатлона США бойкотировать российский этап Кубка мира сезона 2017/18 года.

По мнению сенатора, подобные действия лишь навредят Штатам, поскольку они сознательно "отсекают" себя от участия в спортивном мероприятии столь высокого уровня, передает РИА "Новости". Кисляк подчеркнул, что российской стороне следует относиться к данному факту проще.

Политик заметил, что причины бойкота – США заявили, что делают это ради собственной безопасности – являются просто несерьезными. Он также уточнил, что такие решения лишь отражают антироссийские настроения, которые сейчас царят в Америке.