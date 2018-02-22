Женская сборная Белоруссии по биатлону завоевала золото Олимпиады в эстафете

Женская сборная Белоруссии по биатлону завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане в эстафете. Серебряные медали достались шведской команде. Медали получили Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг.

Бронзовые награды у француженок Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаи Бескон.

За победившую на Играх команду из Беларуси выступали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

Россиянки участие в гонке не принимали из-за недостаточного числа допущенных спортсменок.

Экс-россиянка Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Эта медаль для Дарьи стала для нее второй на Играх-2018. Ранее в Пхенчхане она завоевала серебро масс-старта.