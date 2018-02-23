В честь какой Алины назвали Алину Загитову

Одну из самых юных олимпийских чемпионок в истории Игр Алину Загитову назвали в честь знаменитой гимнастки Алины Кабаевой. Воспитанница тренера Этери Тутберидзе сегодня показала блестяще выступление в произвольной программе и по итогам соревнований завоевала "золото".

Свою соперницу и подругу 18-летнюю Евгению Медведеву 15-летняя Алина обогнала по результату короткой программы. Если на произвольной У Алины была небольшая помарка, то короткую она откатала безупречно.

Алина Загитова - уроженка Ижевска. Дома за девочку болели родители, бабушка. Загитова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории женского фигурного катания, ее возраст на момент выигрыша – 15 лет и 80 дней. По этому показателю она опередила и олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую и американку Тару Липински, завоевавшую "золото" в 1998 году в Нагано. Отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой рассказал, что переживал за дочь вместе с младшей дочкой Сабиной, которая утром тренировалась на льду. Сабина, как и старшая сестра, занимается фигурным катанием

Евгения Медведева завоевала "серебро" и разрыдалась. Многие считают, что "золота" достойна и Женя.

"Бронзу" завоевала канадка Кейтлин Осмонд. Разрыв – семь с лишним баллов. Это гиганский отрыв в фигурном катании.

Алина Кабаева, в честь которой назвали родители Загитову, - олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003). Многократная абсолютная чемпионка Европы и России, Заслуженный мастер спорта России.