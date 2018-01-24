Мутко высказался о требованиях МОК к российским спортсменам

Вице-премьер Виталий Мутко высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам, готовящимся для участия в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

По словам Мутко, многие команды уже поехали на заключительные перед Играми сборы. Спортсмены проходят акклиматизацию.

"Давайте дождемся завершения переговоров, это будет конец сегодняшнего дня или середина завтрашнего. Конечно, по ряду дополнительных требований, которые выдвигаются к спортсменам и болельщикам, мы естественно находимся в недоумении по некоторым вопросам", - цитирует Мутко ТАСС.

23 января стало известно, что несколько титулованных российских спортсменов, в том числе Виктор Ан, Антон Шипулин, не попали в список приглашенных для участия в играх.