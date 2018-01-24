Алексей Ягудин крайне жестко высказался в адрес МОК и ВАДА
24 января 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Алексей Ягудин, который является олимпийским чемпионом по фигурному катанию, жестко высказался о решении МОК не пускать самых титулованных российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года.
Фигурист адресовал в адрес Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства весьма нелестные слова и отметил, что данные организации жестоко ломают жизни людям, которые отдают свою жизнь и душу спорту, передает в среду, 24 января, портал URA.RU.
Ягудин подчеркнул, что его сердце разрывается от этой новости. Он также назвал все происходящее полнейшим беспределом и кошмаром.
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