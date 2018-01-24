Фигурист Иван Букин написал МОК открытое письмо

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, написал открытое письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). Букин и Степанова завоевали "бронзу" на Чемпионате Европы-2018 в Москве.

Отец Ивана Андрей Букин - завоевал олимпийские медали в паре с Натальей Бестемьяновой в 1988 году. МОК не включил Ивана Букина и фигуристку Ксению Столбову в список приглашенных на Олимпиаду-2018. Семья Ивана в шоке.

"Я вырос в спортивной семье и с самого детства усвоил, что в спорте всего можно добиться только собственным трудом, а не закулисными играми или запрещенными медицинскими препаратами. Я занимаюсь фигурным катанием много лет и никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале", - цитирует ТАСС открытое письмо фигуриста. "Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде", — говорится в обращении Букина членам МОК.

МОК не допустил до участия в Олимпийских играх в Южной Корее фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина и других титулованных российских спортсменов без объяснения причин.