МОК решил, как будет выглядеть форма хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет решил, как будет выглядеть форма хоккейной сборной России на Олимпийских играх 2018 года. На игровом обмундировании не будет не только российского флага, но также и эмблемы с изображением хоккеиста.

Как пишет ТАСС в южнокорейском Пхёнчхане все спортсмены из России вынуждены будут надеть форму, на которой будет «красоваться» надпись Olympic Athlete from Russia, или «Олимпийский спортсмен из России» (OAR). Федерация хоккея России сообщает, что всего российские хоккеисты будут использовать два комплекта формы - красную и белую.

Напомним, МОК отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом спортсмены, не замешанные в допинг-скандале, все же получат допуск к Играм, но на их форме не должно быть никакой российской символики. Список «чистых» спортсменов будет сформирован МОК позднее.