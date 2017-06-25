Емельяненко заявил о желании провести бой-реванш с Митрионом
25 июня 2017, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
Федор Емельяненко выразил желание провести еще один бой с нокаутировавшим его Мэттом Митрионом.
Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что российский боец смешанных единоборств проиграл американцу в первом раунде поединка, состоявшегося в Соединенных Штатах. Митрион сдержал обещание, данное им представителям прессы перед схваткой, и отправил Емельяненко в нокаут.
В разговоре с журналистами после проигранного боя Федор Емельяненко заявил, что хотел бы взять реванш у своего соперника. Готов ли американский боец провести еще один бой с российским спортсменом, на данный момент неизвестно. Мэтт Митрион комментариев по данному поводу пока не давал.
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